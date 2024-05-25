Россияне обстреляли пригород Херсона: ранена женщина

Российские оккупационные войска в субботу, 25 мая, атаковали пригород Херсона. Обстрелы захватчики вели с левого берега Днепра.

В результате очередного преступления путинской армии ранена женщина. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала пригород Херсона", – говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадала 54-летняя женщина. Она получила контузию, обломочное ранение затылка, а также взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В момент вражеского удара женщина находилась в своем доме.

Стоит отметить, что в субботу, 25 мая Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова. В результате атаки пострадал один человек.