Россияне перегоняют военную технику на "материк" через Крымский мост в обход Чонгара. Фото

На временно оккупированном Крымском полуострове российские военные активно перебрасывают боевую технику через Крымский мост в обход Чонгара. Логистику врага затруднили повреждения мостов, которые ведут на Херсонщину, 22 июня.

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Фотографии военной техники ВС РФ опубликовало партизанское движение "Атеш" в субботу, 8 июля, в Telegram. Там отметили, что их агенты отслеживают передвижения врага.

"Установлено, что россияне активно перебрасывают тягачами боевые машины пехоты по автомобильной дороге 35 ОП МЗ 35Н-796 Феодосия – Таврида. Перевозят не только БМП-3М, но и специальные инженерные бронемашины. Автомобили с личным составом перемещаются в обе стороны", – рассказали очевидцы.

В "Атеше" показали, что техника противника промаркирована знаками оккупантов "V", по меньшей мере на одной из машин было написано "ZOV".

"Хорошие люди ждут координаты российской техники, сделай фото и пришли нам на @atesh_fire", – призвали партизаны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Рано утром 22 июня на оккупированном Чонгарском мосту прогремел взрыв, а над местом удара поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру. Удар был произведен дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

– В итоге мост пробило насквозь в двух местах. Также было повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

– Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявляла, что повреждение Чонгарского моста уже повлияло на логистику российских войск на юге.

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