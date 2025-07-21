Россияне пытаются двигаться широким фронтом: эксперт указал на нюанс с наступлением врага. Карта

Российские захватчики пытаются осуществлять наступательные действия широким фронтом, чтобы Силам обороны было сложнее отрезать определенную часть их группировки. Только на Покровском направлении враг сосредоточил более 100 тысяч военнослужащих.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. При таких условиях нашим защитникам сложно локализовать противника.

Что известно

"Мы это (отрезать определенную часть вражеской группировки и окружить. – Ред.) постоянно пытаемся делать, но проблема в том, что россияне пытаются двигаться широким фронтом, то есть у них есть атакующие действия из района населенного пункта Разино, они пытаются двигаться на юг от Миролюбовки. Таким образом, на этом выступлении они движутся единым фронтом", – пояснил эксперт.

Он отметил, что если противник оставляет отдельные выступы, которые фактически становятся серой зоной, например, как в районе Родинского, украинские силы пытаются оперативно "срезать" эти участки.

Где удалось применить подобную тактику

Ярким примером такой тактики стала ситуация на севере Сумщины, где оккупанты потеряли инициативу. Благодаря ударам по врагу в районе Варачино, отдельные их позиции фактически оказались в оперативном окружении.

"Плюс туда подтянулись наши резервы, экипажи FPV-дронов. Таким образом, россияне продолжают штурмовые действия, но реальных продвижений, кроме локальных, на 50-100 метров враг не имеет", – подчеркнул Жмайло.

Что предшествовало

На днях Силы обороны провели контратакующие действия на Покровском направлении и продвинулись в северной части Николаевки (северо-восточнее Покровска). По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты продолжают атаковать небольшими огневыми группами и безуспешно пытаются захватить Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники в последние дни имели успехи на передовой в Покровском районе Донецкой области. По информации Института изучения войны, опубликованные геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись на юго-востоке Новоэкономического (к востоку от Покровска).

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