Россияне вернулись к массированному применению авиации: в ВСУ рассказали подробности с Таврического направления

Оккупационные российские войска снова массово применят военную авиацию на фронте в Украине. В минувшие дни было зафиксировано относительное затишье, однако уже в течение вторника, 20 февраля, враг нанес 54 авиационных удара.

Об этом в эфире телемарафона 21 февраля сказал Дмитрий Лиховой, руководитель отдела по связям с общественностью Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". По его словам, вражеское войско вернулось к "очень массированному применению авиации".

Лиховой отметил, что наиболее активно российские самолеты работают на Марьинском, Авдеевском и Новопавловском направлениях на передовой. Чуть меньше российские захватчики используют авиацию на Запорожском направлении.

По словам военного, между Донецкой и Запорожской областью эти 54 удара распределяются почти шесть к одному.

По словам представителя ОСГВ "Таврия", в среду, 21 февраля, оккупанты также нанесли авиационных ударов на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Ласточкино, Новобахмутовка, Новопокровское, Степное, Семеновка, Орловка.

Напомним, что 17 февраля украинские воины приземлили сразу три российских самолета на восточном направлении. Это были два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, из которых оккупанты осуществляли сбросы КАБов, в частности в районе Авдеевки. Примечательно, что пилот одного из подбитых российских истребителей направил самолет на украинское село.

18 февраля Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский Су-34. Вражеский самолет также был уничтожен на восточном направлении. В то же время утром 19 февраля украинские воины уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлили на восточном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские самолеты часто "теряют" бомбы еще на территории РФ, не подлетев в Украину. Также при пусках ракет с самолетов Ту-95 снаряды падают в Каспийское море, где уже много их плавает.

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