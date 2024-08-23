Россияне за сутки 88 раз ударили по Сумщине: двое погибших и трое раненых

Армия России в течение четверга, 22 августа, 88 раз обстреляла пограничные громады в Сумской области. В Эсманской громаде в результате обстрела FPV-дроном погибли два человека, еще одно гражданское лицо получило ранения.

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Также ранения получили местные жители в Глуховской и Свеской громадах. Об этом сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Оккупанты били по мирным населенным пунктам артиллерией, КАБами, минометами, FPV-дронами, сбрасывали взрывчатку с беспилотников.

Так, по Эсманской громаде совершены авиаудары КАБ (11 взрывов), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометные обстрелы (18 взрывов). В Глуховской громаде войска России нанесли удары FPV-дронами, в результате обстрелов ранен один человек.

В Свеской громаде совершены авиаудары КАБ (4 взрыва), в результате чего получил ранение еще один человек.

Также обстрелам со стороны российских оккупационных войск подверглись Садовская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 августа войска России нанесли удары по Богодухову на Харьковщине. В результате обстрела погиб один человек, еще восемь получили ранения.

– Также россияне утром 22 августа обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсонщины и сам областной центр. В результате военного преступления в области погибла местная жительница.

– Оккупанты усилили количество ударов и обстрелов по освобожденным районам Херсонской области. В результате действий агрессора выросла статистика относительно пострадавших и разрушения инфраструктуры региона.

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