С какими болезнями глаз не мобилизуют во время военного положения: разъяснение

Во время войны есть категории призывников с тяжелыми заболеваниями, которые не подлежат мобилизации из-за состояния здоровья. Однако с принятием нового закона о мобилизации в Украине произошли некоторые изменения, касающиеся определения пригодности к военной службе.

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В частности, был обновлен список недостатков зрения, с которыми не берут на службу в армию. Детальнее о том, с какими болезнями глаз не мобилизуют на военную службу, читайте в материале.

Приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262 от 27.04.2024 определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВЛК о непригодности и освобождении от мобилизации.

Кроме того, новым законом о мобилизации отменен статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь военно-врачебная комиссия сможет предоставить лишь два вывода годности к военной службе: "пригодный" и "непригодный".

Следовательно, лица, имеющие статус ограниченно пригодных, должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая предоставит новый вывод.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются лица, имеющие следующие глазные болезни:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются лица со следующими заболеваниями глаз:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным понижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Временно непригодными, то есть нуждающимися в лечении, отпуске или освобождении от исполнения служебных обязанностей являются лица, перенесшие острые заболевания глаз и придаточного аппарата или прошедшие хирургическое лечение.

Полностью пригодными к прохождению военной службы признаются лица со следующими диагнозами:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ мужчину с гипертонией. Как отмечается, степень пригодности к службе при такой болезни зависит от характера болезни.

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