С какими болезнями нервной системы не мобилизуют во время военного положения: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Ряд законных оснований, в том числе, различные заболевания, дают право на освобождение от мобилизации.

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В список болезней, освобождающих от мобилизации, входят различные заболевания нервной системы. Об этом говорится в приказе №490 Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Среди перечня диагнозов, связанных с нарушением функций ЦНС, в приказе минобороны обозначены заболевания, которые не позволяют человеку проходить воинскую службу.

К таким заболеваниям относятся:

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

– прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

– эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время действия режима военного положения и общей мобилизации в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют и офицеров запаса. Мобилизация граждан, принадлежащих к этой категории, осуществляется на общих основаниях, имеют они и право на получение отсрочки, если для нее есть основания.

– Некоторые категории лиц имеют право на пересечение границы в случаях, предусмотренных законодательством. Правила пересечения государственной границы украинцами утверждены постановлением Кабмина №57.