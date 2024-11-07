С какими болезнями органов дыхания не мобилизуют во время военного положения: список

С момента полномасштабного вторжения России в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане призываются в армию. Однако наличие некоторых заболеваний может стать основанием для освобождения от службы, поэтому определенная часть лиц не подлежит мобилизации.

Видео дня

Последний перечень таких болезней был обновлен 18 августа 2023 в приказе №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". С какими болезнями органов дыхания не мобилизуют во время военного положения, рассказывает OBOZ.UA.

В настоящее время военно-врачебная комиссия может предоставить только два вывода: "пригодный" или "непригодный" к военной службе. Для людей, имеющих статус "ограниченно пригодный", предусмотрено обязательное прохождение повторной комиссии в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу, чтобы получить окончательное заключение. Таким образом, ВЛК будет оценивать пригодность военнообязанных, призывников и резервистов исключительно по новым критериям.

Если у человека есть определенные заболевания органов дыхания, ВЛК может признать его непригодным к военной службе. К болезням, освобождающим от мобилизации, относятся:

стенозы гортани;

значительные нарушения функций дыхания и голосообразования, в частности из-за парезов и параличей гортани;

тяжелая спастическая дисфония;

хронические заболевания нижних дыхательных путей (например, бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких) с нарушением дыхания;

легочные болезни, вызванные внешними факторами (пневмокониозы, фиброзирующий альвеолит и др.);

хронические некротические и гнойные заболевания органов дыхания, включая плевру (например, абсцесс легкого);

тяжелая форма персистирующей бронхиальной астмы.

Эти заболевания могут стать основанием для освобождения от мобилизации, если они значительно нарушают функции дыхания.

Ранее сообщалось, что на фоне сложившейся ситуации на фронте необходимо провести мобилизацию 500 тысяч граждан. Поскольку запланированных 200 тысяч призывников будет недостаточно для нужд армии. Он отметил, что при принятии закона об усилении мобилизации в мае ее темпы были стабильными, но в сентябре снизились.

Напомним, что в Украине во время мобилизации военнообязанные студенты имеют право на отсрочку. Однако существуют случаи, при которых соискатели высшего образования могут призвать на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики опровергло информацию в СМИ о якобы 1,5 млн украинцев, забронированных от мобилизации. В ведомстве заявили, что на самом деле сейчас бронирование от мобилизации имеют 906 тысяч граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!