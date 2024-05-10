С пенсии сначала донаты, а потом лекарства: Буданов отметил 81-летнюю бабушку из Луцка, помогающую топить российские корабли. Видео

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил благодарность 81-летней женщине из Луцка за большой вклад в поддержку украинской армии. Даже с маленькой пенсией Тамара Лазаренко постоянно находит возможность помочь, направляя свои донаты на закупку морских дронов, которые помогают затоплять российские корабли.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. 81-летняя Тамара Лазаренко из Луцка стала настоящей сенсацией в соцсетях из-за своих щедрых пожертвований на приобретение дронов для ГУР.

Пораженный патриотизмом Тамары Онуфриевны, Буданов решил лично поблагодарить ее. Представитель ГУР Андрей Юсов посетил ее и привез планшет с записью благодарности от Буданова, а также вручил табличку с благодарностью.

"Приходит пенсия – я сначала доночу на дроны, потом покупаю лекарства, а на остальное – уже лакомство", – рассказала Тамара.

Она систематически фиксирует все свои пожертвования в старой тетради, а рядом ведет список затопленных российских кораблей, уничтоженных за счет ее вкладов, в частности.

Напомним, для российского флота украинские морские надводные дроны Magura V5, умело управляемые операторами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, превратились в настоящий кошмар. С начала применения эти дроны нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов.