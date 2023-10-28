'С первыми залпами вражеских обстрелов направился в ТЦК': Наев показал типичный портрет защитника Украины. Видео

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал одного из держащих фронт защитников Украины. Героем сюжета стал 25-летний стрелок Луганской бригады ТРО Герасим с позывным "Мадара".

Видео опубликовано в Telegram военачальника. В мирной жизни парень работал сварщиком на больших инфраструктурных стройках, однако после начала полномасштабного вторжения стал на защиту Родины. Как объяснил, не мог оставаться в стороне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"С первыми залпами вражеских обстрелов направился в ТЦК" и встречал врага в рядах 79 ОДШБр, участвовал в отражении атак врага на Донецком направлении. В одном из боев воин получил ранение, но после выздоровления вернулся на фронт. С тех пор служит в одном из подразделений Луганской бригады ТРО.

Сейчас Мадара – ценный боец, открытый и коммуникабельный. В подразделении его уважают из-за умения создать доверительную и конструктивную атмосферу в коллективе.

Напомним,