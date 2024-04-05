'С верой в Победу защищал украинскую землю': на фронте погиб воин с Тернопольщины. Фото

Защищая родную землю от российских захватчиков, на фронте погиб 52-летний воин Игорь Васюк из Тернопольской области. Он был старшим стрелком механизированного взвода.

У защитника остались жена, дети и внуки. О потере сообщил в Facebook глава Шумской громады Вадим Боярский.

Васюк Игорь Васильевич, 1971 года рождения, из села Бриков был искренним, заботливым мужчиной, лучшим отцом и дедушкой, который очень любил и всегда заботился о своей семье.

Это был добрый, справедливый односельчанин, всегда готовый прийти на помощь, общительный и надежный побратим.

В рядах ВСУ мужчина служил старшим стрелком механизированного взвода одной из бригад, имел звание старшего сержанта. Его жизнь оборвалась на фронте 27 марта 2024 года от полученных ранений.

"С верой в Победу самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с побратимами давал отпор ненавистному врагу… Вечная память Герою! Мы разделяем жгучую боль потери и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым побратимам погибшего воина Игоря" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Работино погиб 38-летний боевой медик Петр Сендецкий из Бережан Тернопольской области. Он служил в 3-й пехотной роте воинской части А4947

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