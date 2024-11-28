Самая горячая ситуация на двух направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

Самая горячая сегодня ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском и Времевском направлениях. В настоящее время произошло 150 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 ноября. Кроме того, там доложили о ситуации на "нуле".

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огненное поражение. Отдельно за эффективную и профессиональную боевую работу в Генштабе отметили воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины и 126-й отдельной бригады уничтожают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

В свою очередь, сегодня противник нанес по территории Украины 11 авиационных ударов, сбросив 22 КАБ, использовал для поражения 648 дронов-камикадзе. Совершил около 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. За сегодняшний день противник потерял в данном направлении 77 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, 13 БПЛА и четыре единицы специальной техники врага, также повредили боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 17 раз пытался продвинуться к нашим позициям. Все атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Наши воины остановили все попытки врага. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Ивановке и Торскому.

На Краматорском направлении враг был активен в районе Белой Горы. Украинские подразделения отразили один штурм захватчиков. Под ударами российских авиабомб оказались Васюкивка, Никифоровка и Марково.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, шесть раз проводил наступательные действия на позиции наших войск. Все атаки отбиты украинскими воинами.

С начала суток враг 35 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении.

В Кураховском направлении противник 36 раз атаковал наши позиции.

На Времевском направлении наши войска отбили четырнадцать атак противника. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было совершено шесть неудачных штурмов позиций украинских воинов.

На Курщине украинские защитники отразили 16 вражеских атак, бои продолжаются.

За прошедшие сутки, 26 ноября, украинские воины отменяли еще 1580 российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники отразили попытку прорыва врага возле Часова Яра. Сначала врага встретили мины, а затем добили дроны и артиллерия.

По итогам боя было уничтожено семь российских боевых машин десанта (БМД-4). Неудачная атака в денежном выражении стоила России около 11 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники поражают 90% военной техники, которую оккупанты страны-агрессора России бросают на поле боя. В настоящее время воины Сил обороны готовы к зиме и ухудшению погодных условий.