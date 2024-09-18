'Самое главное теперь – решимость реализовать': Зеленский заявил, что план победы полностью готов. Видео

По состоянию на сегодняшний день Украина уже полностью подготовила план победы, были проработаны все его пункты, ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями. Теперь самое главное – это иметь решимость реализовать этот план.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 18 сентября. Он подчеркнул, что нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы. Именно ради этого работаем", – заявил глава государства.

Президент также поблагодарил воинов, обеспечивающих украинскую дальнобойность. Он отметил очень важный результат за минувшую ночь на территории России – именно такие вещи ослабляют врага, сказал гарант.

"Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая точность. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций – спасибо!" – сказал он.

Зеленский рассказал о докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по всем направлениям нашей обороны и наступательным шагам, в частности по изменениям ситуации в Курской области и нашей на это реакции.

"Каждое наше подразделение там – молодцы! Удерживаем ситуацию на нашем плацдарме в пределах расчетов. Максимальное внимание и направлениям на Харьковщине и Донетчине – всему нашему востоку. Покровск, Торецк, Курахово. Мы работаем над усилением, и это касается и оружия, и личного состава", – отметил президент.

Также он провел разговор с министром финансов Украины и с секретарем СНБО относительно средств на ключевые государственные нужды и на оборону. "Мы должны обеспечить все, что необходимо Украине", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Владимир Зеленский заявлял, что план победы Украины, документ, который будет иметь военное, политическое, дипломатическое и экономическое наполнение, уже готов более чем на 90%.

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