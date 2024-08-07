Самые молодые за всю войну: в Украине ликвидировали двух 18-летних контрактников армии РФ. Фото

На войне против Украины "задвухсотились" российские оккупанты-контрактники Виталий Зубков и Сергей Финагин, которым было по 18 лет. РосСМИ считают, что это самые молодые военнослужащие ВС РФ, ликвидированные на "СВО".

Видео дня

Оба заключили контракты с МО страны-агрессора в 2024 году. Финагин – в апреле, а Зубков – 17 июня. Об этом сообщили "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии".

Финагин родился 2 апреля 2006 года в поселке Крестцы Новгородской области, детство провел в местной деревне Юрьево. Он служил в составе парашютно-десантного батальона, был ликвидирован 27 июля.

На срочную службу Финагина не взяли по состоянию здоровья. Причина смерти – осколочное ранение в грудь.

Зубков – житель деревни Большой Двор Вологодской области. Родился 25 мая 2006 года. Контрактник 3 июля перестал выходить на связь, а 2 августа сестра сообщила о его смерти.

"Его же никуда не брали: ни на срочку, ни на контракт. Он ростом 154 см. Но нашлось место, где всех берут – определенная воинская часть", – рассказала СМИ одна из родственниц погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины 6 августа обезвредили около 1230 военнослужащих оккупационной российской армии. Общие потери врага убитыми и ранеными – 586 370 захватчиков.

– В конце июля был ликвидирован российский "Z-военкор", администратор Telegram-канала "Хилер" по имени Анатолий. Он хвастался фотографиями из оккупированных украинских городов и добровольно заключил контракт с ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!