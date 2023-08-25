СБУ установила всех окупантов, причастных к удару по Днепру, которым уничтожили жилой дом. Видео

Служба Безопасности Украины выяснила имена всех военнослужащих российского полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года. В результате террористической атаки РФ обрушились два подъезда 9-этажного дома, в котором в общей сложности проживали более 1100 человек.

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К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора. Об этом рассказал заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

По его словам, удалось идентифицировать имена военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.

Среди них:

Полковник Олег Тимошин – командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка;

Майор Алексей Иваненко – командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка;

Дмитрий Голенков – начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы;

Денис Григорьев – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка;

Динар Назыров – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка;

Евгений Поцелуев – инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

"Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение. На руках этого человека убийства мирных жителей в Днепре, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Сергеевке. И максимальный срок наказания, предусмотренный ему статьей, которая ему предусмотрена. инкриминируемое – пожизненное заключение", – подчеркнул Наумюк.

Стоит отметить, что именно Тимошин также приказывал ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Сергей Наумюк отметил, что почти всем оккупантам из списка грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара по девятиэтажному дому на улице Набережная Победы в Днепре 14 января погибли 45 мирных жителей, включая шесть детей. Еще 79 человек получили ранения, в том числе 16 детей. Самой молодой жертве террористов РФ не исполнилось еще года, ребенку было 11 месяцев.

Оккупанты ударили в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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