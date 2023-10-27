СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего ракетные удары врага по Славянску и Лиману. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, предоставлявшего российским спецслужбам информацию для корректировки атак по городам Славянск и Лиман. Вражеский приспешник следил за местонахождением блокпостов, фортификационных сооружений и опорных пунктов украинских войск.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Оккупанты использовали собранную разведывательную информацию для планирования новых атак и корректировки повторных обстрелов в регионе с помощью реактивной артиллерии, боевых беспилотников и управляемых авиабомб.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского шпиона в его собственном жилом помещении. При задержании у злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в пользу Российской Федерации.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого оккупанты заставили сотрудничать через своего "связного", который был бойцом террористической группировки "ДНР". Связь с фигурантом он поддерживал с помощью запретной социальной сети "Одноклассники".

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время российский шпион находится под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Контрдиверсионные мероприятия проводились работниками СБУ в Донецкой и Луганской областях по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили новые попытки российских спецслужб дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. Россияне вербовали украинских подростков, которых использовали для разжигания антисемитских настроений.

Также СБУ нейтрализовала в Херсоне подпольную ячейку, работавшую на спецслужбы государства-террориста. Участники вражеской группы корректировали артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по областному центру.

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