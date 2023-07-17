'Считаем необходимым напомнить': в Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту

В Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту 17 июля. В правительстве страны подчеркнули, что не комментируют "отдельные эпизоды военных действий".

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При этом в Берлине посчитали необходимым напомнить, что это Россия развязала против Украины несповоцированную полномасштабную войну. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила в комментарии DW.

"Мы не комментируем отдельные эпизоды военных действий, но считаем необходимым напомнить, что речь идет о противоречащей международному праву агрессивной войне России против Украины", – подчеркнула Хоффман, отвечая на вопрос корреспондента издания об атаке на Крымский мост.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты снабжают свои подразделения на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

Все, что известно об атаке на Крымский мост на этот час, OBOZREVATEL собрал здесь.