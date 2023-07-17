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"Считаем необходимым напомнить": в Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,7 т.
'Считаем необходимым напомнить': в Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту

В Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту 17 июля. В правительстве страны подчеркнули, что не комментируют "отдельные эпизоды военных действий".

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При этом в Берлине посчитали необходимым напомнить, что это Россия развязала против Украины несповоцированную полномасштабную войну. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила в комментарии DW.

"Мы не комментируем отдельные эпизоды военных действий, но считаем необходимым напомнить, что речь идет о противоречащей международному праву агрессивной войне России против Украины", – подчеркнула  Хоффман, отвечая на вопрос корреспондента издания об атаке на Крымский мост.

"Считаем необходимым напомнить": в Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту
"Считаем необходимым напомнить": в Германии отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты снабжают свои подразделения на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

Все, что известно об атаке на Крымский мост на этот час, OBOZREVATEL собрал здесь.

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