"Считаем вместе, сколько доехало": в 63-й ОМБр показали "отстрел" оккупантов, которые хотели устроить штурм на мотоциклах. Видео
Защитники Украины ликвидировали оккупантов, которые мотоциклами ехали штурмовать их позиции. В итоге шесть российских военных остались лежать на дороге и в посадке вместе со своей техникой.
"Отстрел" захватчиков провели воины 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Результат показали на видео с шутливым музыкальным сопровождением.
"Шесть бешеных лягушек на мотоциклах пытались прорваться к нашим позициям. Считаем вместе, сколько доехало", – иронически отметили бойцы.
Украинские воины отследили приближение врага с помощью дрона. На кадрах заметно шесть мотоциклов, на которых оккупанты ехали по полевой дороге.
Каждую цель бойцы ВСУ поразили точными ударами. Так, одни оккупанты "легли" вместе с техникой прямо на дороге. Остальные заехали в посадку, где тоже присоединились к рядам "200-х".
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как "погасили" четыре группы оккупантов, пытавшихся продвинуться к украинским позициям на Харьковщине. По врагу отработала САУ AS-90 155 калибром.
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