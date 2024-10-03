'Считаем вместе, сколько доехало': в 63-й ОМБр показали 'отстрел' оккупантов, которые хотели устроить штурм на мотоциклах. Видео

Защитники Украины ликвидировали оккупантов, которые мотоциклами ехали штурмовать их позиции. В итоге шесть российских военных остались лежать на дороге и в посадке вместе со своей техникой.

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"Отстрел" захватчиков провели воины 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Результат показали на видео с шутливым музыкальным сопровождением.

"Шесть бешеных лягушек на мотоциклах пытались прорваться к нашим позициям. Считаем вместе, сколько доехало", – иронически отметили бойцы.

Украинские воины отследили приближение врага с помощью дрона. На кадрах заметно шесть мотоциклов, на которых оккупанты ехали по полевой дороге.

Каждую цель бойцы ВСУ поразили точными ударами. Так, одни оккупанты "легли" вместе с техникой прямо на дороге. Остальные заехали в посадку, где тоже присоединились к рядам "200-х".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как "погасили" четыре группы оккупантов, пытавшихся продвинуться к украинским позициям на Харьковщине. По врагу отработала САУ AS-90 155 калибром.

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