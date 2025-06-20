'Сделал то, что мог': сеть тронули кадры с освобожденным из плена защитником, который ищет свою дочь. Видео

20 июня состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись украинские защитники с разных направлений фронта: Мариуполь, Донетчина, Луганщина, Запорожье, Херсонщина, Харьковщина и Черниговщина. Среди них - военные ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Видео дня

Одним из таких бойцов стал "Адамич" - украинский воин, который провел в плену более трех лет. Соответствующие кадры опубликовали в СВР.

После возвращения домой он обратился к обществу через видео с простым, но щемящим посланием: он ищет свою дочь.

На видео защитник говорит: "Я сделал то, что мог". Он также поделился, что все это время мысль о дочери поддерживала его в неволе. Именно она была его мотивацией выжить и бороться - морально, физически, за каждый день в сложных условиях плена.

Пользователи соцсетей массово делятся роликом с надеждой, что дочь узнает отца или кто-то из близких поможет наладить связь.

Напомним, в пятницу, 20 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Это второй обмен за текущую неделю. Украина смогла вернуть домой защитников, которые служили в рядах Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

В четверг, 19 июня, также состоялся обмен военнопленными. На этот раз Украине удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными - уже четвертый за неделю. Среди освобожденных - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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