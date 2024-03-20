Селезнев объяснил, что означает заявление Сырского об 'асимметричных' действиях на фронте и что является залогом успеха ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского об "асимметричных" действиях на фронте. Он объяснил, что это происходило и раньше, в частности, перенесение боевых действий на территорию России.

Речь также идет об атаках на объекты энергетической инфраструктуры и на военные объекты на территории России. Об этом Селезнев рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Что касается асимметричных действий, то их реализацию мы наблюдаем уже сейчас. Это и действия повстанческих подразделений против путинского режима. Я имею в виду РДК, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон". А также атаки на объекты энергетической инфраструктуры и военные объекты на территории России. То есть перенесение боевых процессов на территорию РФ", – пояснил эксперт.

Однако, по его словам, это не полномасштабная интервенция, а только те действия, которые доступны Украине в рамках нашего текущего состояния использования ударных дронов-камикадзе и дружеских формирований.

Что касается преимущества украинской армии над российской оккупационной армией, то, как отметил эксперт, важно отметить современные высокоточные системы вооружений. Речь идет о дальнобойных высокоточных ракетах, снарядах, радиотехнической разведке, а также эффективной радиоэлектронной борьбе. Не менее важны также и средства огневого поражения, в частности, авиационные системы, такие как истребители F-16, "которые, надеемся, мы сможем получить в ближайшее время для использования в бою".

Селезнев отметил, что все эти вопросы уже были высказаны предыдущим главнокомандующим, генералом Валерием Залужным.

"Ничего нового в рамках масштабной российско-украинской войны придумать невозможно. Именно за счет качества, техники, технологий, их синхронизированного и эффективного использования можно добиться успеха на поле боя. Потому что тактика мясных штурмов, используемая РФ, – это фактически путь в никуда. В конце концов, когда-то у россиян просто физически кончатся граждане", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, накануне Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" в войне, которую против нашего государства продолжает вести Россия. Украинской армии нужно получить качественное превосходство над войсками РФ, превосходящими количественно.

Как сообщал OBOZ.UA, Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в рамках Авдеевского направления.

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