Путин уже фактически делает 'санитарную зону' из нашего приграничья: куда надо направить дроны. Интервью с Селезневым

Российская армия взялась уничтожать украинское приграничье. Свежий пример – массированные атаки управляемыми авиабомбами в Сумскую область. Можно провести аналогию с той самой "санитарной зоной", о которой упомянул Путин.

Враг пытается уравнять эту территорию с землей, превратив в безлюдную пустыню, где невозможно будет разместить подразделения и перемещаться, оставаясь незамеченным.

Правда, в ходе этой "зачистки" оккупационная армия уничтожает и свои пограничные деревни, но эти потери не учитываются.

Что делать в этой ситуации Украине? Активно атаковать аэродромы врага на его территории, даже если такие операции выглядят менее эффектно, чем подрыв очередного НПЗ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время Генштаб находится в поиске асимметричных решений. По его словам, украинской армии нужно качественное преимущество в ситуации, когда у врага есть преимущество количественное. Что он подразумевает?

– Что касается асимметричных действий, то их реализацию мы наблюдаем уже сейчас. Это и действия повстанческих подразделений против путинского режима. Я имею в виду РДК, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон". А также атаки на объекты энергетической инфраструктуры и военные объекты на территории России. То есть перенесение боевых процессов на территорию РФ.

Но не в рамках полномасштабной интервенции, а именно в рамках, которые нам сейчас доступны с использованием армии ударных дронов-камикадзе и с использованием дружеских формирований.

Что касается технологического или качественного преимущества украинской армии над российской оккупационной армией, то речь идет прежде всего о современных высокоточных системах вооружений. Это дальнобойные высокоточные ракеты, снаряды, радиотехническая разведка, не менее эффективная радиоэлектронная борьба, средства огневого поражения, в том числе с авиационной компонентой – я имею в виду истребители F-16, которые, надеюсь, в краткосрочной перспективе мы получим для применения на поле боя.

Все эти вещи озвучивал предыдущий главком, генерал Залужный, и ничего нового в рамках масштабной русско-украинской войны придумать невозможно. Именно за счет качества, техники, технологий, их синхронизированного и эффективного использования можно добиться успеха на поле боя. Потому что тактика мясных штурмов, используемая РФ, – это фактически путь в никуда. В конце концов, когда-то у россиян просто физически кончатся граждане.

– Вы упомянули о российских добровольческих подразделениях в составе ВСУ, перенесших войну на территорию РФ. Считаете ли вы, что эти действия отвлекают силы врага от украинского фронта? В этом контексте хотела бы упомянуть о "санитарной зоне", которую планирует создать Путин.

– Что касается действий повстанческих подразделений на территории РФ, то, безусловно, радикально они не могут повлиять на положение вещей на других участках фронта. На территории Брянской, Курской и Белгородской областей русская армия имеет контингент численностью до 27 тысяч военнослужащих. Плюс бронетехника, авиация, артиллерия. Фактически этот контингент сейчас выполняет задачи сдерживания повстанческих подразделений.

Их количество кратно меньше, чем 27 тысяч, которые размазаны вдоль границы между Украиной и Россией на территории этих трех областей.

Убить представителя РДК, "Сибирского батальона" или легиона "Свобода России" врагу крайне сложно, они постоянно маневрируют. А русская армия традиционно пытается решить все вопросы с помощью артиллерийских и авиационных систем.

И здесь я должен обратить внимание нашей аудитории на очень важный аспект. То, что россияне разносят в щепки свои российские деревни, которые находятся в пограничных – это их головная боль. Но хочу обратить внимание на территорию Сумской области, на которую 18 марта россияне сбрасывали управляемые авиационные бомбы. Всего их было более сотни, и треть была сброшена именно на эту область. Почему? Русские системно и методически уничтожают наше пограничное, используя авиабомбы и артиллерию.

То есть фактически таким образом они пытаются формировать ту самую "санитарную зону", о которой говорит Путин. Он пытается создать территорию неодушевленного пространства, где невозможно разместить армию, невозможно обеспечить более или менее приличный быт, где невозможно незаметно перемещаться.

Я думаю, что эта деятельность российских окупантов является геноцидом. Ковровые бомбардировки с помощью артиллерии и авиации – это уничтожение всего живого. И это серьезный вызов. И нам нужно искать варианты противодействия этому вызову.

Том Купер, австрийский эксперт, считает, что те небольшие запасы дронов, которые мы сейчас активно используем в рамках асимметричных действий для уничтожения российских НПЗ, следует в первую очередь направлять на российские военные аэродромы, где находятся самолеты, носители КАБ, управляемых авиабомб. И я с его позицией солидарен.

– То есть, по вашему мнению, необходимо, прежде всего, уничтожать российскую военную авиацию. Но есть ли необходимые возможности? Можем ли мы только за счет дронов решить эту проблему?

– В перспективе – да. Мы увеличиваем усилия, и это приносит результаты. Но здесь есть вопросы приоритета. Дело в том, что медийность и резонанс от уничтожения вражеских нефтеперерабатывающих заводов играет здесь злую шутку. Думаю, уничтожение нескольких единиц боевой техники на аэродроме, наверное, не вызовет столь яркий отклик в сердцах украинцев.

Такое смещение акцентов не очень рационально с военной точки зрения. Безусловно, решение о том, где именно концентрировать дроновые атаки, принимают представители украинских сил обороны, но я более солидарен с позицией австрийского эксперта о том, что приоритетом должно быть уничтожение военного потенциала воздушной компоненты российской оккупационной армии.

– Министр обороны РФ Шойгу съездил с "рабочей поездкой" в Севастополь. Как вы думаете, зачем?

– У россиян серьезная проблема кризисного уровня. Они не знают, что делать, чтобы сохранить остатки своего Черноморского флота. Они не могут предложить ничего эффективного для борьбы с нашими Magura и Seababy.

Качественное планирование таких операций во взаимодействии с нашими партнерами, дающими нам оперативную разведывательную информацию, фактически загоняет в тупик российские корабли. Это значит, что русским нужно искать пути решения.

На должность командующего русским военным флотом они назначили бывшего командующего Черноморским флотом. Думаю, на месте в Севастополе принимаются определенные организационные и кадровые решения для решения проблемы. Думаю, что на любое действие противодействие, и наши спецслужбы, СБУ, военная разведка найдут варианты, в частности, каким образом противостоять решениям, которые будут приняты по итогам визита Шойгу в Севастополь.

Ведь очевидно, что такая стратегия дает серьезные результаты. Россияне не только не показывают свои корабли в северо-западной части акватории Черного моря. Они в принципе спрятали все свои боевые корабли, носители ракет "Калибр" в бухтах Новороссийска, потому что переживают, что в Севастополе с ними может произойти беда.

– Глава комитета вооруженных сил США Джек Рид заявил, что если военная помощь США для Украины будет одобрена, до конца текущего года наши Силы обороны смогут начать оттеснять российские войска на передовой. Но, по его оценкам, только в начале 2025 года может быть наступательная операция, которая позволит установить огневой контроль над Крымом. Вы с этим согласны?

– Мы с вами неоднократно обсуждали следующий факт: война – это, прежде всего, война ресурсов. Соответственно, говорить о том, как долго она продлится, с какой динамикой и каким результатом, мы можем лишь основываясь на реальном понимании, когда, в каких объемах мы получим технику, вооружение, боеприпасы. Остальные – это размышления, привязанные к реальным событиям.

– А что касается огневого контроля над Крымом?

– Ссылаясь на американского генерала, бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, я не раз говорил, что огневой контроль над Крымом позволит уничтожить сооружение Керченского моста, тем самым лишив стабильной логистики российских оккупантов в Крыму и Севастополе.

А дальше – системная методическая работа с помощью ракет, авиационных бомб по военным объектам в Крыму. Безусловно, это создаст серьезные проблемы для российских окупантов, вплоть до принятия "сложных решений" вроде бегства из Крыма.