Семеро – в тяжелом состоянии: стало известно, сколько раненых остаются в больницах после российского удара по Кривому Рогу

В Кривом Роге вследствие атаки РФ 4 апреля погибли 20 человек, девять из которых – это дети. Число пострадавших превысило 90 человек, из них 31 раненый остается в больницах.

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Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Семь пациентов в тяжелом состоянии – это четверо детей и трое взрослых.

Врачи продолжают бороться за жизнь всех раненых и оказывают им необходимую помощь.

"Сегодня весь мир облетели кадры видео, где совершенно четко виден момент удара по нашему городу – никаких военных, никаких "коммандос", никакой "военной техники", как писали лживые СМИ россии. Били по мирному жилому кварталу. Баллистикой с кассетным наполнением – по детям и мирным людям", – написал Вилкул.

Речь идет о видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент взрыва изнутри ресторана, по которому целился враг. Эти кадры опровергают все заявления российских пропагандистов, потому что в заведении были только работники.

Вилкул добавил, что в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий вражеских террористических ударов. Было принято более 706 заявлений о предоставлении материальной помощи тем, чье имущество было повреждено.

Как сообщал OBOZ.UA, один из пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, 57-летний мужчина, скончался в больнице. Всего от удара погибли 20 человек. Четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, двое детей – в крайне тяжелом, их доставили на лечение в Днепр.

Мы также писали, что оккупанты не только убили мирных жителей, но и повредили 44 многоквартирных и 23 частных дома. Кроме того, в результате российских ударов в городе повреждено одно административное здание, восемь заведений образования и культуры, 26 объектов бизнеса, автомобили.

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