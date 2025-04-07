Никаких военных там не было: появилось видео момента взрыва, снятое изнутри ресторана в Кривом Роге

На месте трагедии в Кривом Роге не нашли никаких доказательств подтверждения того, что в ресторане, по которому якобы целилась армия РФ 4 апреля, находились военные. Ведь россияне цинично солгали о "точном ударе" по "совещанию" военного руководства в заведении, пытаясь оправдать убийство гражданских.

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Журналист FRANCE 24 Гулливер Крегг побывал на месте и обнародовал видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент взрыва из самого ресторана. Они опровергают все заявления российских пропагандистов, потому что в заведении были только работники.

Сотрудники ресторана подтвердили, что 4 апреля в "Магеллане" (он же RosaMarine) должен был состояться форум бьюти-бизнеса Golden Snitch, а также празднование дня рождения.

После российского удара работников заведения и уже прибывших на форум госпитализировали с различными повреждениями, но сейчас их жизни ничего не угрожает. Они находятся в медучреждении и получают необходимое лечение.

Местные жители подтверждают, что никаких военных там не было – это был жилой район, где просто гуляли дети и отдыхали люди.

По мнению криворожцев, они стали мишенью из-за связи с президентом Владимиром Зеленским, который родом отсюда.

"Россияне говорят, что стреляли по солдатам, но солдат здесь нет", – сказал бывший военный Олег, живущий рядом с детской площадкой. "Это просто ужас. Столько детей погибло".

Напомним, что в пятницу, 4 апреля, Россия унесла жизни 20 человек, среди которых – девять детей. Одной из жертв стал семилетний Герман Триполец. Ребенок в момент взрыва находился на качелях.

Также из-за российской атаки погиб 7-летний Радислав Яцко. Мальчик вместе с семьей ехал в автомобиле, вся сила удара пришлась на него. А в больнице скончался трехлетний Тимофей, получивший серьезные ранения, находясь у подъезда. Дедушка ребенка рассказал, что мальчик был умным и энергичным, любил космос и насекомых.

После атаки местные жители начали приносить цветы с черными лентами и мягкие игрушки на детскую площадку, возле которой попала ракета с кассетной боевой частью, в память о погибших детях от 3 до 17 лет.

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