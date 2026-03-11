Серая зона на Ореховском направлении расширяется: украинский военный рассказал о ситуации. Видео
На Ореховском направлении враг пытается все больше инфильтроваться в ряды Сил обороны, проникая малыми группами. Что касается угрозы для Степногорска, то локальных продвижений в сторону Запорожья пока нет.
О ситуации на этом участке фронта телеканалу Киев24 рассказал военный 1 механизированного батальона Сергей Макаренко "Макар". Нельзя утверждать, что россияне проникают глубже, но серая зона расширяется.
Попытки врага инфильтрироваться в Силы обороны
Так, российские войска делают попытки проникнуть на украинскую территорию, однако наши защитники их уничтожают. "Враг пытается все больше и больше инфильтроваться в ряды обороны, проникая малыми группами, но наши пилоты различных видов – коптеров и т.д. – находят их и уничтожают", – отметил Сергей Макаренко "Макар", офицер 1 механизированного батальона. Он отметил, что серая зона также расширяется и в нашу пользу – благодаря военным силам беспилотных систем.
Также на Ореховском направлении враг постоянно пытается давить на Степногорск. Что касается ситуации на этом участке, то военный отметил, что продолжаются бои между Силами обороны и российскими войсками, однако в настоящее время локальных продвижений в сторону Запорожья нет.
Ситуация на Запорожском направлении 11 марта 2026 года
Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 11 марта на Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Тернового и Новогригорьевки.
На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака в районе Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.
На Ореховском направлении российские войска дважды предпринимали попытки улучшить свои позиции в направлении Щербаков и Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в районе острова Большой Ольховый.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продвинулись в районе Александровки и Гуляйполя. При этом аналитики опровергли несколько более ранних заявлений РФ об "успехах" на фронте в Украине.
Также мы писали, что украинские войска продвинулись в районе Боровой и Гуляйполя.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!