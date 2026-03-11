Серая зона на Ореховском направлении расширяется: украинский военный рассказал о ситуации. Видео

На Ореховском направлении враг пытается все больше инфильтроваться в ряды Сил обороны, проникая малыми группами. Что касается угрозы для Степногорска, то локальных продвижений в сторону Запорожья пока нет.

Видео дня

О ситуации на этом участке фронта телеканалу Киев24 рассказал военный 1 механизированного батальона Сергей Макаренко "Макар". Нельзя утверждать, что россияне проникают глубже, но серая зона расширяется.

Попытки врага инфильтрироваться в Силы обороны

Так, российские войска делают попытки проникнуть на украинскую территорию, однако наши защитники их уничтожают. "Враг пытается все больше и больше инфильтроваться в ряды обороны, проникая малыми группами, но наши пилоты различных видов – коптеров и т.д. – находят их и уничтожают", – отметил Сергей Макаренко "Макар", офицер 1 механизированного батальона. Он отметил, что серая зона также расширяется и в нашу пользу – благодаря военным силам беспилотных систем.

Также на Ореховском направлении враг постоянно пытается давить на Степногорск. Что касается ситуации на этом участке, то военный отметил, что продолжаются бои между Силами обороны и российскими войсками, однако в настоящее время локальных продвижений в сторону Запорожья нет.

Ситуация на Запорожском направлении 11 марта 2026 года

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 11 марта на Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Тернового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака в районе Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.

На Ореховском направлении российские войска дважды предпринимали попытки улучшить свои позиции в направлении Щербаков и Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в районе острова Большой Ольховый.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продвинулись в районе Александровки и Гуляйполя. При этом аналитики опровергли несколько более ранних заявлений РФ об "успехах" на фронте в Украине.

Также мы писали, что украинские войска продвинулись в районе Боровой и Гуляйполя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!