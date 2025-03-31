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Севернее Харькова увеличивается активность вражеских БПЛА: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Алексей Лютиков
War
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Севернее Харькова увеличивается активность вражеских БПЛА: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Украинские военнослужащие фиксируют увеличение активности вражеских БПЛА на севере Харьковской области. В то же время на сегодняшний день активного движения вражеской пехоты пока нет.

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Также военнослужащие Украины фиксируют низкую мотивацию противника. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил спикер бригады Национальной гвардии "Хартия" Владимир Дегтярев.

По его словам, увеличение активность вражеских БПЛА на север от Харькова может быть связана с улучшением погодных условий. При этом об увеличении активности путинской армии на земли пока речь не идет.

"Пока рано говорить о каких-либо конкретных результатах. Можно говорить о том, что в принципе низкий боевой дух, по крайней мере у тех подразделений, которые стоят напротив нас. Об этом свидетельствуют неоднократные случаи сдачи в плен. Мы видим, как они сдаются и говорят, что сидят в норах по 6-7 месяцев без ротации, без доставки провизии", – заявил Дегтярев.

Севернее Харькова увеличивается активность вражеских БПЛА: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Напомним, во время вражеского обстрела Харькова 29 марта украинские полицейские помогали гражданским, которые находились на местах дроновых ударов. Ведомство показало соответствующие видео из бодикамер патрульных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 тысяч вражеских воздушных целей. Более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация, она за месяц нанесла сотни ударов по врагу.

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