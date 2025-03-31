Севернее Харькова увеличивается активность вражеских БПЛА: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Украинские военнослужащие фиксируют увеличение активности вражеских БПЛА на севере Харьковской области. В то же время на сегодняшний день активного движения вражеской пехоты пока нет.

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Также военнослужащие Украины фиксируют низкую мотивацию противника. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил спикер бригады Национальной гвардии "Хартия" Владимир Дегтярев.

По его словам, увеличение активность вражеских БПЛА на север от Харькова может быть связана с улучшением погодных условий. При этом об увеличении активности путинской армии на земли пока речь не идет.

"Пока рано говорить о каких-либо конкретных результатах. Можно говорить о том, что в принципе низкий боевой дух, по крайней мере у тех подразделений, которые стоят напротив нас. Об этом свидетельствуют неоднократные случаи сдачи в плен. Мы видим, как они сдаются и говорят, что сидят в норах по 6-7 месяцев без ротации, без доставки провизии", – заявил Дегтярев.

Напомним, во время вражеского обстрела Харькова 29 марта украинские полицейские помогали гражданским, которые находились на местах дроновых ударов. Ведомство показало соответствующие видео из бодикамер патрульных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 тысяч вражеских воздушных целей. Более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация, она за месяц нанесла сотни ударов по врагу.

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