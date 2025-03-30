Ужасная атака 'Шахедов' на Харьков: в полиции показали, как спасали людей. Видео

Во время вражеского обстрела Харькова в субботу, 29 марта, украинские полицейские помогали гражданским, которые находились на местах дроновых ударов. Ведомство показало соответствующие видео из бодикамер патрульных.

Видео дня

Национальная полиция Украины опубликовала ролик в воскресенье, 30 марта, на странице в Facebook. Там собраны фрагменты, записанные во время массированной российской атаки "Шахедами" по городу.

Один из правоохранителей находился вместе с людьми на улице, когда возле них появился еще один иранский БПЛА. "Еще летит! В укрытия все!" – прокричал на бегу полицейский.

"Еще одна ужасная ночь… Погибли мирные жители, десятки людей получили ранения.

Патрульные сразу прибыли на место происшествия, полицейские оказывали помощь и эвакуировали пострадавших", – сообщила пресс-служба.

В Национальной полиции напомнили украинцам, что укрытие – это шанс выжить. "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в правоохранительном ведомстве.

Напомним: в субботу в результате ударов по Харькову российско-иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед" погибли двое мирных жителей, 35 граждан получили ранения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 тысяч вражеских воздушных целей. Более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация, она за месяц нанесла сотни ударов по врагу.

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