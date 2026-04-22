'Шахед' попал прямо в его комнату: в Чернигове попрощались с 16-летним парнем, которого убила Россия. Фото и видео

В Чернигове 21 апреля попрощались с 16-летним Денисом Дубиной. Парень погиб в результате массированной атаки РФ на облцентр в ночь на 19 апреля.

Вражеский "Шахед" прилетел прямо в комнату Дениса. О парне, которого убила Россия, "Суспільному" рассказали в лицее, где учился Денис.

Что известно о Денисе Дубине, которого убила Россия

Денис Дубина учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой.

Заместитель начальника этого медучреждения Зоя Салай говорит: о юноше остались только лучшие воспоминания.

"Он учился хорошо. Вы же видели, какой высокий, красивый парень. Кроме того, онтакой вдумчивый, такой спокойный, уравновешенный, воспитанный, выдержанный. Только хорошие слова можно говорить о нем", – говорит женщина.

В лицее рассказали, что Денис был спокойным, ответственным и целеустремленным. А еще его помнят всегда улыбающимся.

Там отмечали: Денис решил пойти по пути своего отца и стать военным. Однако Россия оборвала жизнь парня, которая только начиналась.

Сосед погибшего парня, Валерий, рассказал, что той страшной ночью, 19 апреля, выжить у юноши шансов практически не было.

"Я выглянул, смотрю – уже пламя горит. Дальше мать бегает кричит: "Помогите!". Дом горит полностью". Был дома (Денис.— Ред.) и говорят, что "шахед" прилетел прямо в его комнату".

"Пусть наш ангел, такой молодой, высоко поднимается, и его душа где-то находится во вселенной. И мы будем чувствовать, он будет чувствовать нас, мы будем чувствовать и помнить его", — сказала в разговоре с журналистами Зоя Салай.

Как писал OBOZ.UA, 19 апреля в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.

Впоследствии стало известно, что он мечтал стать военным.

