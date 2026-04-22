"Шахед" попал прямо в его комнату: в Чернигове попрощались с 16-летним парнем, которого убила Россия. Фото и видео
В Чернигове 21 апреля попрощались с 16-летним Денисом Дубиной. Парень погиб в результате массированной атаки РФ на облцентр в ночь на 19 апреля.
Вражеский "Шахед" прилетел прямо в комнату Дениса. О парне, которого убила Россия, "Суспільному" рассказали в лицее, где учился Денис.
Что известно о Денисе Дубине, которого убила Россия
Денис Дубина учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой.
Заместитель начальника этого медучреждения Зоя Салай говорит: о юноше остались только лучшие воспоминания.
"Он учился хорошо. Вы же видели, какой высокий, красивый парень. Кроме того, онтакой вдумчивый, такой спокойный, уравновешенный, воспитанный, выдержанный. Только хорошие слова можно говорить о нем", – говорит женщина.
В лицее рассказали, что Денис был спокойным, ответственным и целеустремленным. А еще его помнят всегда улыбающимся.
Там отмечали: Денис решил пойти по пути своего отца и стать военным. Однако Россия оборвала жизнь парня, которая только начиналась.
Сосед погибшего парня, Валерий, рассказал, что той страшной ночью, 19 апреля, выжить у юноши шансов практически не было.
"Я выглянул, смотрю – уже пламя горит. Дальше мать бегает кричит: "Помогите!". Дом горит полностью". Был дома (Денис.— Ред.) и говорят, что "шахед" прилетел прямо в его комнату".
"Пусть наш ангел, такой молодой, высоко поднимается, и его душа где-то находится во вселенной. И мы будем чувствовать, он будет чувствовать нас, мы будем чувствовать и помнить его", — сказала в разговоре с журналистами Зоя Салай.
Как писал OBOZ.UA, 19 апреля в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.
Впоследствии стало известно, что он мечтал стать военным.
