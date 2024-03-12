'Шансы вернуться были небольшие': разведчики и летчики рассказали, как им впервые удалось прорваться на 'Азовсталь'. Видео

Первый полет в окруженный российскими оккупантами Мариуполь был решающим для поставки боевых средств и медикаментов на завод "Азовсталь", где находились гражданские граждане и украинские защитники. Шансы вернуться у разведчиков и лётчиков были невелики.

А вертолеты летели в радиомолчании на очень низкой высоте, почти над головами врагов. Об этом военные рассказали в программе "Факты Недели" на ICTV.

В спецоперации принимали участие два отважных бойца – заместитель командира бригады "Азов" на псевдо Мольфар и спецназовец ГУР с исковым "Флинт", летевших в одном вертолете из окруженной Азовстали.

Флинт, который в то время находился в Мариуполе, рассказывает, что "получил информацию, будто с большой земли вертолетами им должны кое-что привезти". Но потом ему дали отбой и сказали работать дальше.

"И мы так дальше работали, но уже тогда была критическая потребность именно в этих двух - это средства связи и противотанковые средства, именно критическая потребность", – говорит он.

Критичность сложившейся ситуации прекрасно понимали и в Главном управлении разведки. Лучшие специалисты пытались проложить очередной маршрут, чтобы незаметно проскользнуть на окруженную Азовсталь.

"Нужно было проложить маршрут такой, чтобы он обходил многие районы. Эти села на пути, более-менее села, нужно было обойти на большом расстоянии. Каждый последующий шаг на электронной карте проверяется прямо в тылу неприятеля. Работают и спецназовцы, и дроны, и спутниковая разведка. Спутниковые снимки и полеты дронов позволяли понимать их размер в живом формате, вот здесь и сейчас, и в зависимости от этого прокладывался маршрут", – рассказал Флинт, который и согласился добровольцем улететь на окруженный комбинат.

Он отметил, что главным критерием для участия в сделке было желание бойца. Точного протокола действий на тот момент не существовало, потому что это был первый рейс.

Поэтому на Азовсталь решили лететь парой вертолетов Ми-8 в режиме радиомолчания на критически низкой высоте прямо над головами оккупантов.

На борту одного из них был Флинт и еще два спецназа ГУР в гражданском. Задача первая заключалась в том, чтобы в случае сбития вертолета противником эвакуировать пилотов на нашу территорию, а в случае ранения – занять оборону и ждать эвакуационного рейса.

Тем временем в госпиталь на Азовстали перевозят тяжело раненого Мольфара, которому нужна эвакуация. Ее и осуществили представители ГУР. Во время высадки борта не глушились, пилоты были на своих местах, а разгрузку производили очень быстро.

Операция столь же дерзкая, сколь и секретна. О ней знал очень ограничительный круг людей. Пока военные продолжали ждать эвакуации, авиация оккупантов продолжала равнять Азовсталь с землей.

Мольфар признается, что до последнего не верил, что такая спасательная операция возможна.

"Даже когда я услышал звук летящих вертолетов, я подумал, что это вертолеты противника, я не верил, что это наши", – говорит он.

Обратно в Днепр вертолеты летели другим путем, ведь россияне могли догадаться о дерзком прорыве наших. Следующий пункт – аэродром на Запорожье. Шансы вернуться были невелики, поскольку это был глубокий русский тыл более чем в 100 километров.

"Когда мы летели, это была максимальная скорость на низкой высоте американские горки. Я, например, держал носилки с Мольфаром, потому что они были очень подвижны. Я держался за верхнюю перегородку, держал носилки так, чтобы они не упали", – рассказал Флинт.

Всего в рамках воздушной спецоперации на Азовсталь было совершено семь вылетов, в который задействовали 16 вертолетов. С каждым следующим дерзким рейсом операция становилась все более рискованной. Два вертолета сбили во время пятого и седьмого вылетов. Еще один был поражен, когда прилетел на помощь сбитым экипажам. Все дальнейшие спецоперации были уже под опасностью, потому что враг понимал и видел уже все "коридоры". В общей сложности из Азовстали удалось эвакуировать 64 раненых бойся, и десантировать туда подкрепление из 72 защитников. Также на комбинат было доставлено 30 тонн груза.

Напомним, украинский военнослужащий Александр Иванцов (позывной "Восход") – это единственный воин, которому удалось выбраться из захваченной врагом "Азовстали" в Мариуполе (Донецкая область). Он сумел скрыться на территории завода, а затем прошел 200 километров, чтобы выйти из оккупации.

Как выглядит сейчас легендарный комбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе, смотрите.

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