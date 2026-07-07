Шесть комплексов на весь мир: в Военно-воздушных силах рассказали о преимуществах Skynex, защищающего небо Украины. Видео

Украина использует один из самых современных зенитных артиллерийских комплексов в мире – Skynex, который уже защищает небо от российских воздушных атак. Наша страна стала одной из первых, кто принял эту систему на вооружение.

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Всего в мире существует лишь шесть комплексов Skynex, и часть из них сейчас находится на вооружении ВСУ. Подробности рассказали на Facebook-странице Воздушного командования "Запад".

На счету одного Skynex уже 36 сбитых БПЛА и две ракеты

Как отмечается, наши бойцы стали первыми в мире, кто принял эти системы на вооружение и успешно применяет их в боях против российских воздушных целей. Оружие, внешне напоминающее футуристическую пушку, уже подтвердило свою высокую эффективность в реальных боевых условиях.

"На счету этого комплекса 36 уничтоженных БПЛА типа "Шахед-136" и две крылатые ракеты типа Х-100–Х-101. Его особенность в том, что это новейшее оружие, настолько новое, что в мире всего шесть таких комплексов", рассказал командир батареи ЗАУ Skynex Андрей.

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Он добавил, что система автоматически определяет расстояние до цели, ее высоту и скорость. После выстрела, когда снаряд покидает ствол, специальный программатор, расположенный в дульном тормозе-компенсаторе, задает необходимые параметры его работы.

Далее система самостоятельно рассчитывает точку перехвата и обеспечивает подрыв боеприпаса непосредственно вблизи цели. В результате она поражается мощным потоком осколков, что обеспечивает ее эффективное уничтожение или сбивание.

Напомним, украинская компания Dark River представила новый беспилотный перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с ударными дронами типа Shahed и разведывательными беспилотниками. Устройство позиционируется как беспилотник самолетного типа. Одним из ключевых преимуществ APUS-1 является возможность автономной навигации без использования сигналов GPS.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Силы обороны получили на вооружение новый дрон-перехватчик "Талион" украинского производства. Он может работать как в качестве средства противовоздушной обороны, так и в качестве ударного дрона, то есть является универсальным.

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