Шли 15 километров под обстрелами: мужчина вместе с собакой пешком вышли из Волчанска. Фото

Муж вместе со своей собакой пешком вышли из Волчанска, что в Харьковской области. Они прошли 15 километров в другую деревню под обстрелами российских оккупантов, чтобы спастись.

В целом эвакуация из приграничья Харьковщины продолжается. Об этом сообщил пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко.

"Муж вместе с собакой пешком вышли из Волчанска. Шли 15 километров в другую деревню под обстрелами. Человек говорит, что в городе ад, трупы гражданских лежат на улицах. Больше всего сейчас переживает, чтобы его не разлучили с псом Рексом. Спойлер: не разлучили", – отметил он.

В ГСЧС сообщили, что более 10 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из зоны боевых действий на севере Харьковской области.

На эвакуационных пунктах их встречают психологи ГСЧС, которые поддерживают людей и помогают снизить уровень стресса и тревожности, связанных с потерей дома и разлукой с близкими.

Угнетенное состояние и расстройства психического здоровья являются основными проблемами у тех, кто видел, как враг уничтожает их дома.

Специалисты ГСЧС оказывают эвакуированным профессиональную помощь, чтобы они находили внутренние ресурсы для преодоления стресса и тревожности и лучше адаптировались в новых условиях.

Стоит напомнить, что в Волчанске Харьковской области идут бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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