Шпионил за подразделениями ВСУ под Бахмутом: агент ФСБ получил 15 лет заключения. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ. Предатель шпионил за подразделениями ВСУ под Бахмутом Донецкой области. Он получил 15 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Среди основных задач агента было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек украинских защитников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Установлено, что захватчики использовали разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по городу и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования собственных боевых операций и направленных на штурм крепости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враждебная ФСБ задействовала своего агента для поиска "единомышленников" и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу страны-агрессора в Славянске и Краматорске. Приспешнику обещали "зарплату" в размере 15 тыс. грн. Однако эти деньги он так и не получил.

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Для задержания российского агента в августе 2022 года была проведена спецоперация. Теперь, кроме 15 лет тюрьмы, суд постановил конфисковать его имущество.

"Осужденным является местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ. Для коммуникации с ФСБ ее приспешник использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как "Седой" или "Ступянский". А передачу агрессору разведомостей осуществлял в виде фото- и видеофайлов украинских объектов с их отметками на электронных картах", – добавили в СБУ.

У злоумышленника обнаружен мобильный телефон, содержащий множество доказательств госизмены. Так, его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предательницу, помогавшую российским оккупантам корректировать российские воздушные атаки по областному центру. Последствия обстрелов она фиксировала, а затем посылала соответствующий отчет агрессору.

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