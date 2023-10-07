Штурмовики ВСУ под Бахмутом ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады РФ. Фото

Бойцы ВСУ в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Под Бахмутом они ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады РФ.

Речь идет о Владимире Мирошиченко. Уничтожили оккупанта штурмовики 92-й бригады ВСУ. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Бутусов плюс (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко во время штурмовых действий под Бахмутом ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады МО РФ, 38-летнего майора Владимира Мирошниченко", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как ВСУ попали в оккупанта. Затем он упал на землю.

Кстати, недавно защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще одного российского подполковника – уроженца новосибирской деревни Блюдчанское Анатолия Матинова. Россиянин отдал 27 лет жизни военной службе, чтобы наконец сложить голову за амбиции своего диктатора Владимира Путина где-то в зоне "СВО".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине "демилитаризовали" 38-летнего полковника ВС РФ Михаила Никилина. Детали ликвидации оккупанта на его родине не известили;

Подполковник армии РФ из Башкирии Вячеслав Опольский был ликвидирован в Украине. На войну он отправился добровольцем, причем еще в 2008 году оккупант "отличился" в Грузии.

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