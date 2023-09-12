Швеция изучит возможность передачи Киеву истребителей Gripen – шведские СМИ

Швеция изучит возможность передачи Киеву истребителей JAS 39 Gripen производства шведского концерна Saab. Запрос Вооруженным силам страны по оценке условий предоставления Украине самолетов может быть направлен уже в этот четверг, 14 сентября.

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Об этом сообщило местное радио Ekot, ссылаясь на информацию собственных источников. Так, в четверг состоится заседание комитета по обороне, к которому присоединится министр обороны Пол Джонсон, чтобы поговорить о дальнейшей поддержке Украины.

Украина надеется получить дивизию или 16-18 самолетов, а перед Вооруженными силами Швеции теперь будет поставлена задача проанализировать, как это повлияет на обороноспособность Швеции, поскольку в настоящее время в составе ПВО есть около 90 пригодных для использования самолетов Gripen.

Кроме того, правительство хочет получить информацию о том, насколько быстро страна сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации.

К тому же правительство должно определить, как должна проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала на самолетах.

Также Швеции необходимо запросить разрешение в США, поскольку большинство оборудования Gripen изначально поставляется из США.

По данным источников, вооруженные силы должны дать свой ответ в начале ноября и тогда правительство сможет решить, хочет ли оно передать Украине самолеты, и если да, то сколько.

По оценкам экспертов, подготовка украинцев займет минимум шесть месяцев, а возможно, и дольше, если пилоты хотят полноценно управлять самолетом. Таким образом Gripen может появиться в небе Украины не раньше следующего лета.

Следует отметить, что JAS 39 Gripen – это легкий одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный и производимый шведской авиастроительной компанией Saab.

Работы над проектом начались в 1979 году, прототип впервые поднялся в воздух в 1988-м, а на вооружение шведской армии JAS 39 было принято лишь в 1996-м, что делает его одним из самых молодых самолетов на рынке боевой истребительной авиации.

Самолет JAS 39 Gripen спроектирован по аэродинамической схеме "утка" (аэродинамическая схема, по которой у летательного аппарата органы продольного управления расположены впереди треугольного крыла) и его рули управления позволяют создавать положительную подъемную силу на всех скоростях полета, в то время как треугольное крыло компенсирует стабилизатору отрицательную подъемную силу на больших скоростях.

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, расположенную с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В отличие от многих современных авиационных пушек BK-27 – одноствольная, хотя может производить 1700 выстрелов в минуту.

Также JAS 39 были интегрированы ракеты средней дальности AIM-120, что дает самолету возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости (заявленная дальность полета 180 км против 75 км у российских ракет Р-77-1).

Напомним, еще в июне стало известно, что Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen. Программа обучения, как предполагалось, будет включать в том числе занятия на тренажерах и пробные полеты. Старту процессу, по данным СМИ, помогло заключенное 12 июля соглашение Украины и Швеции об обмене секретными данными и расширении военного сотрудничества.

За месяц до объявления о решении обучать украинских пилотов в Швеции были против передачи Украине истребителей JAS Gripen.

Ранее Украина приложила немало усилий для того, чтобы добиться принципиального согласия западных партнеров на передачу нашему государству американских истребителей F-16. Они необходимы Украине для того, чтобы оградиться от постоянных российских обстрелов, а также противодействовать авиации РФ.

17 августа США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов. Однако эти самолеты, как заявили в США, могут быть поставлены после завершения обучения пилотов, а украинские пилоты начнут обучение на F-16 только в конце августа.

Поэтому, как констатировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, армия не получит истребители F-16 этой осенью или зимой.