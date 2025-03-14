Швеция предоставит Украине 18 артсистем Archer и пять радаров Arthur: что о них известно. Фото

Швеция объявила, что в рамках 18-го пакета военной помощи Украине передаст 18 самоходных артиллерийских установок Archer и 5 радиолокационных станций Arthur. Стоимость этих систем составляет около 300 миллионов долларов.

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Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети X. По его словам, ранее Швеция уже передала Украине восемь САУ Archer.

"Раньше Швеция передала Украине 8 систем Archer. Их ценит Украина и они хорошо поработали на фронте, нанося ущерб российским оккупантам. Благодаря сочетанию скорости, точности и мобильности Archer является грозным оружием в Украине", - написал министр.

Йонсон также анонсировал, что Швеция войдет в артиллерийскую коалицию – инициативу, направленную на обеспечение Сил обороны Украины современными артиллерийскими системами, боеприпасами и обучение украинских военных.

"Долгосрочной целью является усиление артиллерийского потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО", – добавил он.

Что известно об артсистемах, которые Швеция передаст Украине

Archer

САУ Archer принадлежат к наиболее современным артсистемам в мире.

Эта 155 мм самоходная артиллерийская установка выполнена на базе шасси Volvo A30D 6×6 и предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Основу артиллерийской части составляет 155 мм пушка FH 77B с длиной ствола 55 калибров с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не касается снарядов, кроме как во время зарядки.

Длина ствола позволяет вести огонь на дальности до 30 км обычным снарядом, до 40 км – с ракетным двигателем и до 60 км – управляемым снарядом.

Шведскую Archer также считают самой быстрой гаубицей в мире. Автоматическая система зарядки пушки обеспечивает скорострельность оружия до 9 выстрелов в минуту. При острой необходимости самоходка может вести огонь в скорострельном режиме, производя шесть выстрелов за 30 секунд.

Тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть дислокацию еще до того, как первый из снарядов разорвется на позиции противника.

Радиолокационная станция Arthur

Arthur – контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems в сотрудничестве с вооруженными силами Норвегии и Швеции.

Этот мобильный С-диапазонный радар с пассивной фазированной антенной решеткой предназначен для обнаружения и отслеживания вражеской артиллерии.

Он разработан как ключевой сенсорный элемент системы контрбатарейной борьбы на уровне бригады или дивизии. Комплекс смонтирован на шасси гусеничного вездехода Bandvagn 206, созданного компанией Hägglunds (ныне часть BAE Systems Platforms & Services).

Радар Arthur способен определять местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20–25 км, а 120-мм минометов – на 35–40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%.

Arthur может одновременно отслеживать до 100 целей в минуту, анализировать траекторию полета снарядов и точно вычислять точки попадания для корректировки огня собственной артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины примерно на 1,2 млрд долларов. Из них 90 млрд долларов будет направлено на производство ракет большой дальности.

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