Силы обороны "добили" мост на трассе Мариуполь – Донецк: у врага будут проблемы. Фото

Украинские защитники окончательно разрушили мост на трассе Мариуполь–Донецк. Успешную операцию наши бойцы провели в ночь на 1 июля.

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Сейчас оккупационные силы вынуждены двигаться по объездной трассе через населённый пункт Кременевка. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Логистика врага разрушается

"Мост на трассе Мариуполь – Донецк (Н-20/Р-280) в районе Кременовки, который уже был поврежден ударами ранее, сегодня добили. Пока данные предварительные, но мост получил критические повреждения ночью, что привело к его полному разрушению", – говорится в сообщении.

Андрющенко уточнил, что в настоящее время движение автотранспорта из Мариуполя в направлении Донецка ограничено, поскольку проезд перекрыт. Россияне вынуждены пользоваться объездным маршрутом через село Кременовка.

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По его оценкам, это увеличивает длину пути примерно на 15–20 километров.

Впоследствии руководитель Центра изучения оккупации обнародовал фотографии, подтверждающие разрушение моста.

"У нас есть подтверждение. Моста больше нет. Супер! Какой замечательный день", – написал он.

Реакция россиян

В российских пабликах не обошлось без возмущения захватчиков. Даже они убеждены, что отремонтировать атакованный объект в короткие сроки вряд ли получится.

"Хохлы уничтожили ещё один мост на трассе, соединяющей Донецк и Мариуполь. Привет всем герасимовцам, которые писали, что уничтожать мосты невозможно, а если и возможно, то их всё равно быстро починят. Посмотрим, как быстро построят такой мост", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Силы обороны Украины нанесли удары по трем мостам, которые оккупанты использовали для обеспечения логистики на временно оккупированных территориях. Под удар попали автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее наши защитники также нанесли удары по временно оккупированному Мариуполю. Был поражен пункт базирования российских захватчиков в порту, который они используют в качестве военной базы.

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