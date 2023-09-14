Силы обороны ликвидировали 620 оккупантов и десятки их техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны проредили вражескую российскую армию на 620 оккупантов. Да, за все время полномасштабной войны в Украине численность потерь РФ в живой силе достигла уже 270 970 лиц.

Видео дня

Об этом 14 сентября сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что оккупанты также потеряли десятки единиц техники.

Напомним, в ВСУ показали, как их три боевых подразделения совместными усилиями поразили основной боевой танк противника Т-72 "Урал". Россияне зачем-то установили решетку над люком для экипажа, но украинских защитников такое "препятствие" только разочаровало. Они сбросили взрывное устройство прямо в люк к захватчикам из FPV-дрона, который отличается быстротой и точностью в управлении.

Также украинские нацгвардейцы ликвидировали "непробиваемый" российский танк Т-80БВМ. За считанные дни до уничтожения этого танка российские пропагандисты сняли пафосный сюжет о том, что эту технику якобы не берут ни дроны, ни противотанковые комплексы Javelin и NLAW.

"Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается. Бойцы Национальной гвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков", – отметили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские дроны устроили "бавовну" на одном из "избирательных участков" на временно оккупированном Запорожье. Взрывы раздались в Благовещенке, в помещении, куда захватчики свозили заполненные "бюллетени" со всей Благовещинской ОТГ.

– Под освобожденным Роботиным на Запорожье воины ВСУ захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв". Наши военные отработали ювелирно, почти не повредив саму технику.