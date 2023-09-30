Украинские защитники обороняются на востоке и юге и продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины на 584-е сутки российского вторжения продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском. Защитники уничтожают окупантов, шаг за шагом освобождают захваченные врагом территории и закрепляются на новых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 30 сентября.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Видео дня

На Бахмутском направлении безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" оккупанты совершили более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытались восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки.

На Запорожском направлении войска агрессора пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового, успеха не имели.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и бьют по тылам врага.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

ВСУ наступают на двух направлениях

Украинские Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, рассказали в Генштабе.

Наши воины наносят противнику потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.

Оккупанты понесли потери

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 удара по ЗРК российских войск, заявили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района скопления живой силы, вооружения и военной техники, 2 ЗРК, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.

Вражеские обстрелы

Как отмечается в сводке, агрессор нанес 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и по гражданским объектам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Информация о последствиях уточняется, заявили в Генштабе.

Авиаударам подверглись: Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково, Копанки на Харьковщине; Новоселовское, Невское на Луганщине; Заречное, Спорное, Серебрянка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Урожайное, Старомайорское на Донетчине; Новодаровка, Работино, Новоданиловка, Орехов на Запорожье; Берислав, Ольговка на Херсонщине.

Под артиллерийский огонь оккупантов попали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в военной разведке Эстонии предупредили, что РФ усиливает давление на Купянском направлении и готовит там поле боя. Оккупанты подорвали мост через реку Оскол, ситуация сложная, но ВСУ ее контролируют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!