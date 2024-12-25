Силы обороны остановили 60 штурмов врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В течение суток 24 декабря на фронте было зафиксировано 266 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском, Времовском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 декабря.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в том числе сбросил 34 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг совершил 4385 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Зеленое Поле, Темировка, Покровск, Желтое, Константинополь, Троицкое, Орехово, Удачное, Щербаки и Новоалександровка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две системы противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовки, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении агрессор предпринял 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого.

Четыре безрезультатных попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций предприняли захватчики на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня и 31 автомобиль.

Напомним, в ходе атаки 25 декабря враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

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