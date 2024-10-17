Силы обороны отразили более 50 атак на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ. Наиболее активные бои продолжаются на Кураховском направлении.

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Всего в течение суток на фронте было зафиксировано 163 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17 октября.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 64 авиаудара, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 4786 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Студенок, Катериновка, Александровка, Ревякино, Гудово, Будивельное, Александровка, Ковшаровка, Берестовое, Первомайское, Северск, Никифоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Покровск, Мирноград и Новоукраинка.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и наземной станции управления БПЛА оккупантов.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часова Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил одну атаку неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 52 атаки возле Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времевском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным, агрессор нанес 21 авиационный удар по Курщине, сбросив 32 авиабомбы.

В общем по всей линии боевого столкновения украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевые бронированные машины, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 54 БПЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и 5 единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, 17 октября украинские военные возобновили контроль над позициями в районе Липцев Харьковской области. В то же время российские оккупационные войска достигли продвижения по некоторым направлениям.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает контрнаступление в Курской области и пытается вернуть под свой контроль территории. В течение суток 14 октября захватчики отбили территорию на главном украинском выступе в Курской области.

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