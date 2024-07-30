Силы обороны отразили более 50 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 июля.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 62 авиаудара с использованием 99 авиабомб. Кроме этого, враг совершил 4588 обстрелов, из них 110 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица Харьковской области; Северск, Часов Яр, Александро-Шультино, Александрополь, Новобахмутовка, Воздвиженка, Ивановка, Гродовка, Торецк, Покровск, Скучное, Константиновка, Елизаветовка, Водяное, Екатериновка, Угледар, Новодонецкое Донецкой области; Каменское и Мирное в Запорожье, а также Львово, Тягинка и Новотягинка на Херсонщине.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора возле Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григоровки, Часового Яра, Клищиевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Больше всего активности оккупанты проявляли у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Враг действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Времовском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает обстрелы населенных пунктов с территории России, задействует для ударов FPV-дроны.

Украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 25 танков, 38 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, одну РСЗО, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и шесть единиц специальной техники.

Напомним, военное руководство страны-террориста России может вывести боевиков ЧВК "Вагнер" из Украины. Часть оккупанты могут передислоцировать после серьезных потерь ЧВК в Мали.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска после продолжительной паузы активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Захватчики уже дважды пытались штурмовать позиции наших Сил обороны.

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