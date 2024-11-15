Силы обороны отразили штурмы армии РФ в одиннадцати направлениях: произошло 138 боевых столкновений – Генштаб

Страна-оккупант продолжает свое агрессивное наступление. В настоящее время Силы обороны отразили штурмы армии РФ в одиннадцати направлениях. Всего произошло 138 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 ноября. Самая горячая ситуация сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. В Генштабе отдельно отметили воинов 110 и 126 отдельных бригад территориальной обороны, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины 45 авиаударов, сбросили 87 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и произвели более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четыре раза тщетно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанского. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Украинские защитники остановили все десять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. Также на этом направлении враг нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении при поддержке авиации враг штурмовал наши позиции вблизи Предтечиного. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

Нанося авиационных ударов на Торецком направлении, россияне десять раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Здесь все атаки также завершились неудачей для окупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще пять боеприкосновений продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 300 окупантов, из них 144 – безвозвратно. Также уничтожены один миномет, 11 единиц автомобильной техники, три мотоцикла и одна окопная станция радиоэлектронной борьбы. К тому же поврежден один танк.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Восемнадцать боеприкосновений завершено, еще столько же – до сих пор продолжаются. В этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 137 человек. Также уничтожен один танк, шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, одна окопная станция радиоэлектронной борьбы и повреждена одна вражеская БМП.

В Времивском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка. Вместе с тем сбросил на Темировку, Сухие Яли, Великую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб, населенный пункт Урожайное получил удары штурмовой авиации.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции сил обороны вблизи Новоданиловки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Ранее сообщалось, что ситуация на Кураховском направлении остается тяжелой. Впрочем, украинские десантники постоянно устраивают там врагу настоящий ад.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины во время боев на фронте ликвидировали и ранили около 1690 российских кафиров. Также обезвредили 320 единиц военной техники и армии РФ.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.