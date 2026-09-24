Силы обороны поразили РЛС 35Н6 "Каста" и место запуска ударных БПЛА противника — Генштаб

23 сентября и в ночь на 24 сентября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии в Донецкой и Запорожской областях. Среди них — место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских подразделений в районе Донецка.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале. В Генштабе отметили, что поражение таких объектов является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины.

Кроме того, в районе Чехограда (ранее Новогродковки) в Донецкой области была поражена радиолокационная станция 35Н6 "Каста", а вблизи Якимовки Запорожской области — РЛС П-18.

35Н6 "Каста" — российская мобильная радиолокационная станция кругового обзора, предназначенная для обнаружения воздушных целей, в частности на предельно малых высотах, и передачи данных системам противовоздушной обороны.

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П-18 – мобильная радиолокационная станция дальнего обнаружения метрового диапазона, разработанная еще в советское время. Она обнаруживает воздушные цели, определяет их координаты — азимут и дальность — и передает соответствующие данные пользователям. Станция находится на вооружении российской армии в качестве средства раннего предупреждения ПВО.

Кроме того, в районе Великой Белозерки Запорожской области был поражён склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российской армии продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 сентября и в ночь на 23 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск в Донецкой и Луганской областях. В частности, в районах Новоселовки Первой и Дачного в Донецкой области под удар попали пункты управления БПЛА, а вблизи Волновахи — склад беспилотников подразделения "Рубикон".

В районе Кундрюче в Луганской области был поражён склад горюче-смазочных материалов, а вблизи Горняка и Великой Шишовки в Донецкой области – склады материально-технических средств. Еще один удар пришелся на место сосредоточения личного состава подразделения БПЛА в районе Красногоровки в Донецкой области.

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