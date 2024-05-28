Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: противник терпит потери – Генштаб

Украинские военные на всей линии фронта принимают меры по недопущению продвижения врага. Противник несет значительные потери.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22.30 понедельника, 27 мая. Отмечается, что в настоящее время произошло 97 боевых столкновений.

Самой трудной сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времевском направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов. Использовал для атак 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах Липцев, Старицы и Волчанская. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активные, наносят врагу урон.

На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

В Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага. Напряженной остается обстановка близ Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Временному Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. Кроме того, украинские воины воспрепятствовали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

С начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три автомобиля и три орудия.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия по стабилизации.

На Времивском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На О Риховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботиного.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины на Харьковском направлении отразили угрозу прорыва российских оккупационных войск. 26 мая оккупанты пытались прорваться на участке Стрелка – Глубокое, но это не завершилось для них успехом.

– В то же время, за последние дни оккупанты несколько продвинулись в районе Купянского и Покровского направлений. В частности, они якобы захватили село Уманское в Покровском районе Донбасса.

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