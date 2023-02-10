Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет во время утренней атаки: в Воздушных силах рассказали, с каких направлений атаковал враг

Защитники Украины уничтожили 61 из 71 крылатых ракет во время очередной массированной ракетной атаки против нашей страны. Также были сбиты 5 дронов-камикадзе.

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Как сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски ракет осуществлялись с разных направлений. В частности, с воздуха РФ атаковала 8 стратегическими бомбардировщиками Ту-95, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

С кораблей в Черном море враг запустил крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уточнил, что начиная с 21:50 четверга, 9 февраля до 12:00 пятницы, 10 февраля войска РФ запустили по Украине 71 крылатую ракету – 43 Х-101/Х-555 и 28 "Калибров", а также до 35 ракет С-300.

Удары из С-300 были нанесены из районов Белгородской области РФ и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака, рассказал Залужный.

Кроме того, оккупанты применили 7 ударных дронов типа Shahed.

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