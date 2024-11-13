Системы ПВО и противоракеты нужно производить в Украине: Зеленский озвучил стратегическую цель сотрудничества с партнерами. Видео

Президент Владимир Зеленский сказал, что идет активная работа с партнерами по поставкам Силам обороны систем противовоздушной обороны и ракет для ПВО, а также для усиления мобильных огневых групп. Однако стратегическая цель – производить необходимые для нас комплексы защиты и противоракеты в Украине.

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В обращении к украинцам и миру в конце 994-го дня войны глава государства поблагодарил воинов за ежедневное сбитие вражеских ракет и "Шахедов". Видео было опубликовано на Youtube-канале ОП в среду, 13 ноября.

"Первое – благодарность нашим воинам ПВО, каждому и каждой в разных видах и родах сил, осуществляющих защиту неба. Каждую ночь, каждый день – сбитие российских "Шахедов" и ракет. Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех – это спасение жизней наших людей. Украина благодарна всем нашим партнерам, которые помогают противоракетами и системами защиты неба", – сказал президент.

Он также рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, в частности, в Донецкой области. Кроме того, как отметил Зеленский, оккупанты пытаются расширить наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области.

"Я хочу отметить боевые бригады, которые на днях проявили себя чрезвычайно смело и результативно. 24-я отдельная механизированная бригада, 44-я отдельная артиллерийская, 60-я и 65-я отдельные механизированные, 68-я отдельная егерская, 102-я, 124-я и 126-я бригады ТрО, 128-я отдельная горно-штурмовая и 406-я отдельная артиллерийская бригады. Молодцы, воины! – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства рассказал о телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, они говорили о поставке Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.

"Также обсудили формат "Рамштайна": сотрудничество, которое принесло много пользы Украине и всем партнерам, – это наша общая сила. И также обсудили подготовку встречи "Группы двадцати" в Бразилии - уже на следующей неделе. Договариваемся с партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только вместе мир способен гарантировать действительно надежный мир и длительный покой для международных отношений", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина активно работает по пунктам внутреннего Плана устойчивости Украины. Этот План, подчеркнул президент, наполнит внутренней силой все то, что представлено в Плане победы.

"Сегодня были совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, а также ответственными в Офисе президента по направлениям, секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Включаем в документ и то, что предлагали общественные организации. Продолжатся и дальше такие обсуждения со всеми, чья экспертиза может поддержать государство. Нужен подробный, доктринальный подход. Чтобы наше государство сейчас выстояло. И нужно дожать Россию до честного мира. Обязательно все внутренние силы консолидируем. Благодарен всем, кто нам помогает!" – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на массированный удар армии РФ утром среды, 13 ноября. Глава государства заявил, что ответ украинской системы ПВО был эффективным и поблагодарил партнеров за поддержку соответствующими поставками.

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