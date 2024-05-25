Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: ВСУ держат занятые позиции – Генштаб

Ситуация по всей линии столкновения остается сложной, но контролируемой Силами обороны Украины. Наши военные уверенно удерживают позиции, наносят удары по врагу и уничтожают его технику.

С начала суток количество прямых боевых столкновений возросло до 71. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:30 субботы, 25 мая.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили 10 штурмов, пытаясь прорвать наши оборонные рубежи. Бои продолжаются у Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного. Вблизи Приколотного враг нанес удары четырьмя КАБами. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий, активно используя авиацию. Четыре КАБа были сброшены в районе Стальмаховки и еще один – по Купянску. Вблизи Райгородки враг применяет неуправляемые авиационные ракеты. Украинские защитники на некоторых участках производят активные контратаки.

На Лиманском направлении враг атаковал Силы обороны возле Торского, Терна и Серебрянского лесничества. Три атаки были отбиты, одна еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты активизировались возле Белогоровки и Верхнекаменского, где зафиксировано четыре боеприкосновения, два из которых еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг совершил семь штурмовых действий. Кроме Клещиевки противник пытался прорвать оборону возле Нового, Ивановского и Андреевки. Силы обороны решительно удерживают позиции.

На Покровском направлении количество боеприкосновений возросло до 18. Вражеские штурмы произошли в районах Уманского и Водяного. Украинские воины успешно отразили 12 атак, еще шесть продолжаются.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили семь штурмов российских оккупантов. В районе Победы враг нанес удары двумя КАБами. На этом направлении продолжаются еще два боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять неудачных попыток вытеснить наши подразделения в районе Крынок.

В других направлениях ситуация существенно не изменилась. Украинские защитники держат врага под жестким огневым контролем и истощают его наступательный потенциал. На некоторых участках наши воины проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Украинские пограничники из бригады "Стальная граница" продемонстрировали очередной точный удар по врагу на востоке. Как следствие, был разрушен опорный пункт русских военных.

Прорыв российских оккупантов, который произошел в направлении Харькова чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами 1 до 8, один украинец на восемь россиян. Российскому диктатору Владимиру Путину плевать даже на своих людей как на гражданских, так и на военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!