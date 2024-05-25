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Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: ВСУ держат занятые позиции – Генштаб

Олег Тимченко
War
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Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: ВСУ держат занятые позиции – Генштаб

Ситуация по всей линии столкновения остается сложной, но контролируемой Силами обороны Украины. Наши военные уверенно удерживают позиции, наносят удары по врагу и уничтожают его технику.

С начала суток количество прямых боевых столкновений возросло до 71. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:30 субботы, 25 мая.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили 10 штурмов, пытаясь прорвать наши оборонные рубежи. Бои продолжаются у Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного. Вблизи Приколотного враг нанес удары четырьмя КАБами. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий, активно используя авиацию. Четыре КАБа были сброшены в районе Стальмаховки и еще один – по Купянску. Вблизи Райгородки враг применяет неуправляемые авиационные ракеты. Украинские защитники на некоторых участках производят активные контратаки.

На Лиманском направлении враг атаковал Силы обороны возле Торского, Терна и Серебрянского лесничества. Три атаки были отбиты, одна еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты активизировались возле Белогоровки и Верхнекаменского, где зафиксировано четыре боеприкосновения, два из которых еще продолжаются.

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: ВСУ держат занятые позиции – Генштаб

На Краматорском направлении враг совершил семь штурмовых действий. Кроме Клещиевки противник пытался прорвать оборону возле Нового, Ивановского и Андреевки. Силы обороны решительно удерживают позиции.

На Покровском направлении количество боеприкосновений возросло до 18. Вражеские штурмы произошли в районах Уманского и Водяного. Украинские воины успешно отразили 12 атак, еще шесть продолжаются.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили семь штурмов российских оккупантов. В районе Победы враг нанес удары двумя КАБами. На этом направлении продолжаются еще два боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять неудачных попыток вытеснить наши подразделения в районе Крынок.

В других направлениях ситуация существенно не изменилась. Украинские защитники держат врага под жестким огневым контролем и истощают его наступательный потенциал. На некоторых участках наши воины проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: ВСУ держат занятые позиции – Генштаб

Украинские пограничники из бригады "Стальная граница" продемонстрировали очередной точный удар по врагу на востоке. Как следствие, был разрушен опорный пункт русских военных.

Прорыв российских оккупантов, который произошел в направлении Харькова чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами 1 до 8, один украинец на восемь россиян. Российскому диктатору Владимиру Путину плевать даже на своих людей как на гражданских, так и на военных.

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