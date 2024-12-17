Ситуация сложная, но контролируемая: в Силах обороны рассказали об атаках армии РФ в Харьковской области

Российские оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции украинских защитников на Харьковском направлении. Ситуация на этом участке достаточно сложная, однако контролируемая.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки "Харьков" Евгений Романов. Он отметил, что за прошедшие сутки противник трижды пытался штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на Харьковщине.

"Все действия происходили в районе Глубокого и Казачьей Лопани. Также россияне нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили почти 300 обстрелов позиции защитников Украины", – сообщил Романов.

По его словам, за прошедшие сутки враг потерял 52 военнослужащих, из них 15 – ликвидированы, а 37 – ранены. Кроме этого, были уничтожены или повреждены 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 3 единицы специальной техники и 25 беспилотников. Также уничтожены 55 укрытий личного состава противника и 1 пункт хранения боеприпасов.

Спикер также рассказал о неудавшейся попытке штурма боевых позиций Сил обороны, которую враг совершил накануне.

"Они пытались наступать и в результате имеют сожжённые 4 бронемашины и 10 автомобилей. Маскируясь под дождем, снегом и от БпЛА, они пытались подойти вплотную к нашим позициям", – отметил Романов и добавил, что оккупанты были вовремя обнаружены и уничтожены, не дойдя до линии обороны ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ в течение последних суток продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

Россияне продвинулись в Курахово (Донецкая область), возле Двуречной и Лозовой (Харьковщина) В то же время украинские защитники отбросили врага у Песчаного (Покровское направление), там произошло большое встречное сражение, по результатам которого ВСУ удалось заставить противника отойти.

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