'Ситуация сложная, враг подтянул силы': Маляр рассказала о ходе боевых действий на востоке

На востоке Украины сейчас сложная ситуация. Враг в виде войск страны-агрессора РФ подтянул туда все свои силы.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она рассказала о ходе боевых действий на востоке

"Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", – заявила Маляр.

По ее словам, противник не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"Пока для врага это основное направление наступления. Сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых", – отметила замминистра.

Однако наши защитники достойно дают отпор российским оккупантам.

"Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия в Донецкой области, сосредотачивая усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 39 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

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