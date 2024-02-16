Ситуация тяжелая, но не критическая: Буданов рассказал, что нужно Украине для победы в войне

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что ситуация на поле боя в российско-украинской войне остается сложной, но она не достигла критических. Украина эффективно маневрирует ресурсами и адаптируется к изменениям стратегии.

Об этом Буданов рассказал в интервью французскому изданию Liberation. По словам главы ГУР, эта война не уникальна.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно", – сказал он.

Буданов добавил, что никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны, поскольку, по его убеждению, значительно важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", – заявил он.

Ранее Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов из Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он пояснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны после многих месяцев жестоких боев с российскими оккупантами отошли с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки Донецкой области. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа уверен, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.