Сколько поляков готовы поддержать вовлечение армии Польши и других стран НАТО в российско-украинскую войну: данные опроса

Новое исследование Статистического управления Польши (CBOS) показало, что 74,8% поляков выступают против участия армии Польши или любой другой страны НАТО в российско-украинской войне, и только 10,2% выступают за такую ​​поддержку. При этом почти 40% поляков хотели бы, чтобы НАТО заняло более жесткую позицию в отношении России за ее агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает Euractiv. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на февральском саммите по Украине, что Европа не должна исключать отправку своих войск в Украину.

Это вызвало негативную реакцию во многих европейских столицах, после чего многие лидеры подтвердили, что они не намерены вступать в войну путем военного участия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил после встречи НАТО на прошлой неделе в Брюсселе, что миссия НАТО будет создана в Украине, уточнив, что это не означает, что Альянс вступит в войну.

Согласно опросу, почти 40% поляков хотели бы, чтобы НАТО заняло более жесткую позицию в отношении России за ее агрессию в отношении Украины.

Тем не менее, хотя 39% поляков считают действия НАТО в отношении войны России в Украине "слишком осторожными", почти столько же (37%) полагают, что Альянс реагирует на ситуацию соответствующим образом, как показывает опрос.

Только 14% респондентов опроса считают, что НАТО слишком остро реагирует на конфликт, а 10% не имеют четкого мнения.

Польша является членом НАТО с 1999 года, и альянс пользуется очень высокой популярностью среди польского народа: более 90% поддерживают его членство.

По данным CBOS, народная поддержка в Польше достигла рекордного уровня в 94% в марте 2022 года, в первый месяц после того, как Россия начала войну с Украиной.

При этом поляки более разделены по поводу немедленного вступления Украины в НАТО, так как в прошлогоднем опросе IBRiS почти половина (47,7%) респондентов выступила против такого сценария, а 40% его поддержали.

В Брюсселе завершилось двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО. На встрече договорились приступить к планированию долгосрочной военной поддержки Украины. О том, как НАТО планирует изменить свой подход в помощи Украине и что может помешать такой инициативе, читайте здесь.

Напомним, что военный эксперт Денис Попович оценил шансы приглашения Украины в НАТО на Вашингтонском саммите, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года. Многие украинцы предполагают, что Украина может получить официальное приглашение на вступление в Альянс.

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